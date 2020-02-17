Tırın çarptığı yaşlı adam öldü
Giresun'un Bulancak ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Giresun'un Bulancak ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Mehmet Sadık Özkahveci idaresindeki 33 DFC 84 plakalı tır, Sanayi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Durmuş'a (79) çarptı.
Durmuş kaza yerinde hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ali Durmuş'un cenazesi sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.