Son dakika haberleri | Hurdaya dönen aracı çalıştırıp çekiciye çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hurdaya dönen aracı çalıştırıp çekiciye çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Hurdaya dönen aracı çalıştırıp çekiciye çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevreyolunda meydana gelen kazada Bursa istikametine doğru ikinci şeritte seyir halinde olan Musa Y. idaresindeki Tofaş marka 43 RP 640 plakalı otomobil aniden yolun ortasında durdu. Bu esnada arkadan gelen Muammer A. idaresindeki 16 ABV 338 plakalı tır duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın sonucunda otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 yolcu ile birlikte otomobil sürücüsü de ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yolculardan Zeynep Kelebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan diğer yolcu Ayşe Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Musa Y'nin tedavisine ise Bozüyük Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.

Diğer taraftan kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kaza sonrasında tek şeritte düşen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep