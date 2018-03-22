Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsünün Ölümü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerinin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerinin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Erdoğan Yıldız'ın (53) kullandığı 38 HH 760 plakalı tırın Dikbıyık Mahallesi mevkisinde Ayşegül Yurt (17) idaresindeki motosiklete çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Yurt'a harekete geçtiği sırada tırın çarparak, sürüklemesi yer alıyor.
Çarşamba ilçesinde dün gerçekleşen kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurt, hayatını kaybetmişti.