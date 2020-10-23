Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu
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Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu

23.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:14
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu

Kütahya'da, aniden yola çıkarak seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde aniden yola çıkarak seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesi Avşar köyü yol ayrımına 50 metre mesafede bir geyik, aniden yola çıkarak 26 LE 171 plakalı tırın kasasına çarptı. Çarpma sonucu geyik telef oldu.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ALINDI

Olay yerine gelen jandarma, tır şoförü M.A. ile görüşüp görgü tanıklarının ifadesini aldı. Telef olan geyik, jandarma tarafından Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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