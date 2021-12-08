Tireli kestane üreticilerine hastalığa dayanıklı fidan dağıtıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Tireli kestane üreticilerine erkenci ve dal kanserine dayanıklı Bouche de Betizac çeşidi kestane fidanı dağıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı kapsamında hastalığa dayanıklı Bouche de Betizac çeşidi fidan dağıtımı gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçedeki kestanelerde dal kanseri hastalığının önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Hastalıklı mücadelede çok etkin bir sonuç alınmadığını aktaran Çobanoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu değerli projesi sayesinde ve ilçe müdürümüzün aktif çalışması ve teknik personelin sahada sürekli yürüttükleri çalışmalar sayesinde bu sorunu yenme noktasında çok iyi bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç da kestanenin hem iç piyasa için hem de ihracat açısından önemli bir tarımsal ürün olduğunu vurguladı.

Kentte, 35 bin dekar alanda 20 bin ton kestane üretimi gerçekleştiğini bildiren Kılıç, "Bu çeşidi ilçemizde daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın bu projeye ayırdığı 151 bin lira bütçe ile 2 bin 282 fidanı 54 çiftçimize sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Büyükkemerdere Mahallesi Muhtarı Süleyman Aksu ise şunları kaydetti:

"Son yıllarda ciddi kayıplar yaşatan kestane dal hastalığına karşı bu fidanlar bize umut oldu ve bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Bizim geleceğimiz olan kestane üretimi için böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesinde emek veren tüm yetkililere ve il tarım ve orman müdürlüğüne ve ilçe müdürlüğümüze şahsım ve köyümdeki tüm üreticiler adına teşekkürlerimi sunarım."

AA / Yusuf Şahbaz - Son Dakika Haberleri

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