Tire süt, incir üreticisine de sahip çıktı

09.10.2019 16:05

Tire Süt Kooperatifi, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duranın katılımıyla ortaklarından incir alımına başlayarak üreticiye moral verdi, umut verdi.

Tire'nin incirini işleyerek doğrudan tüketiciye ulaştırmak için çalışmalara başlayan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "15 yıl önce geldik sütünüze sahip çıktık. Bugün incirinize sahip çıkmaya geldik. Tire Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza siz üreticilere verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür ederim. Anadolu'yu dolaşıyorum, sesleniyorum. Üreticilere; Kooperatif olursanız kendinize, olmazsanız başkalarına kazandırırsınız. Belediye başkanlarına; Kırsalın sorunlarını çözmeden, kentlerin sorunlarını çözemezsiniz. Ülkeyi yönetenlere; Tarımın sorunlarını çözmeden, Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz diyorum.

Dünyanın en kaliteli incirini üreten çiftçimiz büyük emek harcıyor ama karşılığını alamıyor. Tire Süt Kooperatifi olarak en kısa sürede İncir İşleme tesisini faaliyete geçirip üreticinin ürününü doğrudan tüketiciyle buluşturacağız. Hem üretici emeğinin karşılığını alacak hem tüketici kaliteli ürüne ulaşabilecek. Ayrıca İncir Festivaliyle ürünün tanıtımı ve pazarlaması konusunda önemli bir adım atan Belediye Başkanımız Atakan Duran'a da üreticilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Tire Süt Kooperatifi ARGE ekibinin çalışmaları başlattığını kaydeden Başkan Eskiyörük, şunları söyledi:

"Biz Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyiz, yani ortaklarımızın diğer ürünlerini de değerlendireceğiz. Süt ve et alanında ürünlerimizi raflara koyarak Tire'yi Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline getirdik. Hedefimiz öncelikle incir olmak üzere, kestane, ceviz, zeytin ve benzeri diğer özel ürünlerimizi de doğrudan tüketiciye sunmaktır. ARGE çalışmalarımızı başlattık. Diğer yandan teknik ekibimiz işlenmesi için son teknolojik sistemler üzerinde çalışıyor. Bir yandan da ortaklarımızın ürettiği en kaliteli incirlerin alım sürecini başlattık. Kısa süre sonra raflarda olacağız. Sizin emeğinize, ekmeğinize, alın terinize sahip çıkacağız. Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla daha güçlü daha yaşanır bir Tire yaratacağız. Hepimize hayırlı olsun, yolumuz açık olsun."

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise yaptığı konuşmada, devlet olarak, ilçe tarım müdürlüğü, belediye ve ziraat odasıyla birlikte halkın yanında olduklarını vurguladı. Çobanoğlu, "İncir üretiminde Türkiye dünya pazarında söz sahibi bir ülke. İncirin yüzde 70'i Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla pazarda fiyatı belirlemesi gereken ülke Türkiye. Ama maalesef sistem farklı işliyor. Bizim burada yapmamız gereken, üreticinin alın terinin, emeğinin karşılığını alabilmesi, tüketicinin de bu ürünü en uygun fiyata en ucuza alabilmesi. Tire Süt Kooperatifinin süt alanındaki başarısı ortada bu başarıyı incirde de göstermelerini temenni ediyorum. Çünkü onların başarısı yöre halkının ekonomik anlamda kalkınmasına başarı sağlayacaktır." dedi.

Tire Belediyesi Başkanı Salih Atakan Duran, "Şehrimizin marka değerlerinden Tire Süt kooperatifi ilçemizin adını her yerde duyurdu. Bir çok yerde Tire denince akıllara süt gelmekte. Sütümüzün yanında ilçemizde yetiştirilen incir, Türkiye'nin en kaliteli incirlerinden biri. Tire denince akla gelen sütün yanında incirin de buna benzer tarımsal ürünlerin de en güzelinin bulunabileceğini öncelikle İzmir'e sonra da tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz.Kooperatifimiz şehrimizin en önemli ürünlerinden inciri de almaya başladı. Kooperatifimizin incire destek vermesi, sütümüz gibi incirimizin de marketlerde yer alması, hem üreticimizin bütçesine hem de şehrimize artı bir değer katacak." dedi.

Kaynak: Bültenler