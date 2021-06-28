Tire'nin tescilli el sanatı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor
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Tire'nin tescilli el sanatı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor

Tire'nin tescilli el sanatı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Tire'nin Beledi Dokuması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'nde "Anadolu'nun Miras Kumaşları" arasında yerini aldı.

Tire'nin 2.kuşak ustası olan Saim Bayrı'nın ipekli dokumasının yer aldığı sergide Tire Belediyesi personeli olan, 3. kuşak Beledi Dokuma Ustası Gülnur Yaykal Tire Belediyesi'ne ait dokuma tezgahı ile ziyaretçileri karşılıyor.

22 Eylül'e kadar sürecek olan sergide ziyaretçiler Tire Beledi Dokuması ile birlikte Anadolu'nun Miras Kumaşları arasında yer alan dokumaları görebilecek.

Tire Kent Müzesi Müdürlüğü'nün girişimleri ile Tire'nin tescilli el sanatı Tire Beledi Dokumasının sergide yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda gerçekleşen Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'nde yer almak Tire Beledi Dokumasının tanınırlığını arttırmak için büyük bir fırsat oldu. İlçemizin ve ilçemize ait tescilli eserlerin tanıtımı için gerekli tüm organizasyonlara katılmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum "dedi.

Kaynak: Bültenler

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Tire'nin tescilli el sanatı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor - Haberler
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