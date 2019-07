Tire Kaymakamı Tarıseven'den mevsimlik işçilere ziyaret

Kaynak: DHA

İZMİR'in Tire ilçesi Kaymakamı Hasan Tanrıseven , bu sabah mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edip, birlikte domates, biber toplayıp, sorunlarını dinledi. Tanrıseven, işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, bugün saat 06.30 sıralarıda Küçük Menderes Ovası'nda tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere çeşitli illerden çalışmak için gelen, aralarında kadınların da bulunduğu mevsimlik işçilere, 'Kolay gelsin' diyen Kaymakam Tanrıseven, bir süre sohbet edip, sıkıntılarını dinledi. Kendisini karşılarında görünce şaşıran mevsimlik tarım işçileri ile domates ve biber de toplayan Kaymakam Tanrıseven, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden çalışmak için Tire'ye gelen tarım işçilerinden Ali Çetiner, Askeri Fidan, Mehmet Said Özçelik ve Yasin Çelik, Kaymakam Tanrıseven'i görünce ayrı bir mutluluk yaşadı. Kaymakam Tanrıseven'i daha önce Vali Yardımcısı ve Çınar Kaymakamı olduğu dönemden tanıyan işçiler, sarılarak hasret giderdi.Ailesiyle birlikte Tire'ye çalışmaya gelen Askeri Fidan, "Çınar'da görev yaparken kaymakam beyi ziyaret etmiştim. Kendisinin bize ve köylülere büyük hizmeti dokunmuştu. Şimdi Tire'de de bizi ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduk" dedi.Devletin varlık sebebinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Kaymakam Hasan Tanrıseven, "Bu vatan için çalışan, üreten herkes başımızın tacıdır. Tire, verimli topraklarıyla tarımın önemli merkezlerinden biridir. Aynı tarladan yılda üç kez verim alınan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne kadar fazla üretirsek ekonomimiz o kadar güçlenir. Ürün fazla olunca iş gücü yetmediği için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de mevsimlik işçilerimiz Tire'ye çalışmaya geliyor. Tireli çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileri elbirliği ile üreterek ekonomiye can veriyor. Alın teri ile sıcak havaya rağmen ekmeğini kazanan tüm işçilerimize kolaylıklar diliyorum. Tarım işçilerimizin sorunları bizim sorunumuzdur. Her yıl gelip tarım işçilerimizi ziyaret eder onların sorunlarını dinler, çözüm bulmaya çalışırım. Çünkü vatandaşımızın yüzü gülerse devletin de yüzü güler" diye konuştu.Kaymakam Tanrıseven'e ziyaretleri sırasında Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, Tire Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Murat Karakaptan ve Tire Müftüsü Şaban Sadan da eşlik etti.