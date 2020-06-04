Tire'deki bir mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Tire ilçesinde bir mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde bir mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karateke Mahallesi'ndeki mermer fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika sahibi Hüseyin Yazıcı ve çevredekiler yangına müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdehalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikadaki bir kısım makine, yangında zarar gördü.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: AA