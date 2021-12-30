Tire'de marketler denetlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde marketlerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren marketlerdeki denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün kasa fiyatı ile etiket fiyatını karşılaştırdı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde reyonları tek tek inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanım tarihleri, etiket fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştırdı.

Tire Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, denetimlere ilişkin, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri yediemine alıyoruz. 5996 sayılı kanun mevzuat kapsamında idari para cezası uyguluyoruz. Sonra da bu ürünleri imha ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, bu tür çalışmaların süreceğini bildirdi.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet