Tire'de marketler denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tire'de marketler denetlendi

Tire'de marketler denetlendi
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde marketlerde denetim gerçekleştirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde marketlerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren marketlerdeki denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün kasa fiyatı ile etiket fiyatını karşılaştırdı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde reyonları tek tek inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanım tarihleri, etiket fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştırdı.

Tire Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, denetimlere ilişkin, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri yediemine alıyoruz. 5996 sayılı kanun mevzuat kapsamında idari para cezası uyguluyoruz. Sonra da bu ürünleri imha ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, bu tür çalışmaların süreceğini bildirdi.

ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

 Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

 Meteoroloji'den 8 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji'den 8 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title