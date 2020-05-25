Tire'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
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Tire'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Tire'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
25.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:56

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire'ye bağlı Büyükkale Mahallesi'nde meydana geldi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükkale Jandarma Karakolundaki görevliler, mahallede yaşayan B.S., F.S., N.S. ve M.S. isimli şahısların Büyükkale'den Bayındır Çırpı'ya uyuşturucu sevk edecekleri bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma timi, şüphelilerin bulunduğu aracı Büyükkale içinde durdurdu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 11 paket kenevir maddesi bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili Büyükkale Mahallesi'nde bir adreste arama yapan jandarma ekipleri, ev içerisinde 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan "bong" diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Suç aletlerine el koyan jandarma, şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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