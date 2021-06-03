Tire'de, İzmir Büyükşehir Belediyesine "mezbaha" tepkisi

İzmir'in Tire ilçesinde bir grup vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan mezbahanın (kesimevi) yerleşim yerine yakın olduğunu belirterek, alınan bu karara tepki gösterdi.

İzmir'in Tire ilçesinde bir grup vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan mezbahanın (kesimevi) yerleşim yerine yakın olduğunu belirterek, alınan bu karara tepki gösterdi.

İhsaniye Mahallesi'nde yapının inşa edileceği alanda toplanan vatandaşlar, projenin iptal edilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Ali Öztürk, mezbahanın Tire için önemli olduğunu fakat ikametlere çok yakın olması nedeniyle de endişe duyduklarını belirtti.

Yetkililere durumu ilettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim vaadi olarak Tire'ye bir mezbaha sözü var. Başkan bu sözü yerine getirmek istiyor ancak ona sormak istiyoruz kendi oturduğu evin ya da sitenin 60 metre yakınına böyle bir tesis kurar mı? Kurulmasına izin verir mi? Vermez. Başkan, 'halkçı belediye' diye geçiniyor, buraya böyle bir tesis yapılacaksa bunu bölge halkına sorması gerekirdi. Bölge halkının düşüncesini alması gerekirdi. Bu bir haksızlık. Biz 40-50 yıl emek vererek bir daire sahibi olmuşuz, getirmiş burnumuzun dibine foseptik çukuru yapıyor. Gelip bölge halkına sormalılar. Tire Belediyesine soruyoruz topu Büyükşehir Belediyesine atıyor. Biz bunu anlamış değiliz ama sitemizin dibine mezbahanın yapılmasına izin vermeyeceğiz."

Faik Boduroğlu ise planlanan mezbahanın evine 70 metre mesafede olduğunu ve bu durumdan çok rahatsız olduklarını kaydetti.

Özlem Yaldız da karar tepki göstererek, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı