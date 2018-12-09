Tire'de Ev Yangını
İzmir'in Tire ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Tire ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yaşar Duran'a (70) ait evde öğleden sonra yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın havanın yağışlı olması nedeniyle de kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sırasında evde olmayan Yaşar Duran, üzüntüyle söndürme çalışmalarını izledi.
Kömür sobasından çıktığı belirlenen yangının ardından tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.