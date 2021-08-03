Tire'de "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi
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Tire'de "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi

Tire'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" semineri yapıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" semineri yapıldı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tire Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'nda, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına bilgilendirme yaptı.

Eğitimde katılımcılara çocuklarını uyuşturucudan nasıl uzak tutabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Semineri Tire İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen de takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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