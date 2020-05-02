Tire'de çekirgeler mahsullere zarar verdi

İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler, Akarca Ovası'ndaki bazı mahsulleri tahrip etti.

İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler, Akarca Ovası'ndaki bazı mahsulleri tahrip etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte Tire ilçesi Akarca Ovası'nda ortaya çıkan çekirgeler, vatandaşları tedirgin etti. Biber, domates, kavun gibi şuan toprakta olan bazı mahsullere zarar veren çekirgeler, bölge çiftçisi kaygılandırdı. Barış Gül isimli çiftçi, çekirgelerin havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıktığını, yüksek tepelere yuvalanıp ovaya inerek ürünleri talan ettiğini söyledi.

Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çekirgeler için acil önlem alınmasını beklerlerken, rahatlatan haber Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'ndan geldi. Çekirgelerden haberdar olduklarını belirten Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, önlemlerin hafta başından itibaren alınacağını söyledi. Tire İlçe Tarım Müdürlüğünün pazartesi günü özel ilaç temin edeceğini, en geç salı günü bölgede ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirten İbişoğlu, "Salı gününden itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlatacağız. İlaçlama yapılan bölgeler koruma altına alınacak. İlaç etkisini yitirene kadar bu alanlara koyun, keçi gibi hayvanların girmesi engellenecek. Temennimiz kısa sürede ovamızı çekirgelerden arındırmak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA