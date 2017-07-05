Tire 1922 Ersin'i Aldı

SPOR Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Tire 1922, geçen sezon Sancaktepe Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan ön libero Ersin Aslantoğ ile anlaştı.



Denizlispor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu, Denizli Futbol Akademisi, Afyonkarahisarspor ve Menemen Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon ligde 20, kupada 2 maçta forma giyen Ersin, 1 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli futbolcu 3'üncü Lig'de 154 müsabakada 13 gol, 2'nci Lig'de 115 karşılaşmada 4 gol kaydetti.



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