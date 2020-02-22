Tırdan devrilen demirler ulaşımı aksattı
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Tırdan devrilen demirler ulaşımı aksattı

Karabük'te Satılmış Çestepe yönetimindeki tırda bulunan hurda demirler kavşaktan dönmek istediği sırada yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi.

22.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:58
Tırdan devrilen demirler ulaşımı aksattı

'te Satılmış Çestepe yönetimindeki tırda bulunan hurda demirler kavşaktan dönmek istediği sırada yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Demirçelik kavşağından dönüş yapmak isteyen Satılmış yönetimindeki 78 BL 665 plakalı tırda yüklü bulunan hurda demirleri yola devrildi. Hurda demir parçalarının yolu kapatması sonucu trafikte aksamalar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri güvenlik önlemleri alarak ulaşımın kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı.


Sürücünün durumu iş arkadaşlarına vermesi üzerine olay yerine gelen işçiler demir parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen demir parçalarının yoldan kaldırılması ile trafik tekrar ulaşıma açılırken, sürücüye bin TL para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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