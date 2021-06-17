Tirad ne demek? Tirad anlamı ne?
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Tirad ne demek? Tirad anlamı ne?

Tirad ne demek? Tirad anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tirad, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tirad ne demek? Tirad anlamı ne? İşte, Tirad kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tirad kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tirad anlamı ne? Tirad ne demek?

TİRAD NE DEMEK?

Tirad bir tiyatro oyununda oyuncuların yazı ya da konuşmada bir kez söylediği parça. Bir düşüncenin kesintisiz gelişimi; uzun ve tumturaklı konuşma olarak da tanımlanabilir. Genellikle başrol oyuncusunun yaptığı uzun konuşmadır.

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