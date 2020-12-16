Tıraş olan adamı vurmak için berbere kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

Güngören'de bir berberde tıraş olan adamı vurmak için aralarında husumet olduğu öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi, berber dükkanına kurşun yağdırdı.

Güngören'de bir berberde tıraş olan adamı vurmak için aralarında husumet olduğu öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi, berber dükkanına kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırı anı güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir berberde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi, berberde tıraş olan Ali M. isimli şahsı vurmak için berbere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Şahısların kurşun yağdırdığı olayda Ali M. ayağından yaralanırken, şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası yaralı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, işyerinde ve çevrede bulunan diğer işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise berberde incelemelerde bulunurken, işyerine 8 kurşun isabet ettiği görüldü. Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ali M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Güngören'de berber dükkanına yönelik yapılan saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırgan şahsın belindeki silahı çıkararak ateş etmesi ve vatandaşların panik halinde kaçışması görülüyor.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı