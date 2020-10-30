Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü

30.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:49

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Politeknik Üniversitesi, Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Politeknik Üniversitesi, Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle törenlerin yapılmadığı ülkede farklı şekilde kutlandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde başkentteki Politeknik Üniversitesine Türk ve Arnavutluk bayrakları yansıtıldı.

Ülkenin en eskisi olan Tiran Politeknik Üniversitesinin yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunuyor.

Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü
Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü
Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü
Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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