Tiran Politeknik Üniversitesi Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Politeknik Üniversitesi, Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Politeknik Üniversitesi, Türk ve Arnavutluk bayraklarının renklerine büründü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle törenlerin yapılmadığı ülkede farklı şekilde kutlandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde başkentteki Politeknik Üniversitesine Türk ve Arnavutluk bayrakları yansıtıldı.

Ülkenin en eskisi olan Tiran Politeknik Üniversitesinin yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu