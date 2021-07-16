Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi
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Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedelere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası süren konutlarda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedelere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası süren konutlarda incelemelerde bulundu.

Yörük, yaptığı açıklamada, deprem konutları projesinin temelinin Aralık 2020'de atıldığını anımsatarak, "Şu an görüyorsunuz yaklaşık 7 aylık bir süre zarfında proje yüzde 80 oranında bitmiş durumda. Eğer ciddi bir problem, yani yine böyle pandemiyle ilgili bir salgın durumu veya başka bir doğal afet tarzı bir şey olmadığı takdirde projenin Ağustos ayı sonu itibariyle bitmesi planlanıyor." dedi.

Projenin sonlanmasının ardından evlerin Arnavut kardeşlerine teslim edileceğini dile getiren Yörük, "Şu an 522 konutun neredeyse yüzde 90'ının kaba inşaatı tamamlanmış vaziyette. Binaların ince inşaatları da bir taraftan başlanmış vaziyette. Keza arkamızda gördüğünüz kulenin hemen sol tarafındaki alışveriş merkezi inşaatına da başlanmış ve bir hayli yol alınmış durumda." diye konuştu.

Büyükelçi Yörük, bunun Türkiye inşaat sektöründeki firmaların inşaat teknolojisinde ne kadar mahir, ne kadar gelişmiş ve dünya çapında bir üne niçin sahip olduklarının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Konutların inşaatındaki şantiye şefi Servet Birgören de Yörük'ün söz konusu projeyi yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği en büyük desteklerden olan 522 konutlu projenin sonuna yaklaşıyoruz. Çok uzun bir süreçten geçtik. Bir sürü zorluklardan çıktık teknik olarak. İnşallah projenin sonuna geldik. Allah'tan bir olumsuzluk olmadığı takdirde Ağustos'un sonunda projeyi daha önce söz verdiğimiz gibi teslim etmek amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konutun inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark inşa edilecek. Konutların temel atma töreni, geçen yılın Aralık ayında düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu törene video konferansla bağlanmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi
Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi
Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi
Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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