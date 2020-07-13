Tıra çarpan otomobil yoldan çıktı : 1'i ağır, 2 yaralı Tıra çarpan otomobil yoldan çıktı : 1'i ağır, 2 yaralı Karabük'te tıra arkadan çarpan otomobil yoldan çıktı.

Tıra çarpan otomobil yoldan çıktı : 1'i ağır, 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te tıra arkadan çarpan otomobil yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. Sadık Uğurlu sevk ve idaresindeki 78 BC 575 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmakta olan A.Y. yönetimindeki 78 BC 575 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Süheyla Uğurlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Süheyla Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA