Tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tıra çarparak takla atan motosikletin sürücüsü ölümden döndü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tıra çarparak takla atan motosikletin sürücüsü ölümden döndü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gölcük Halıdere'de meydana gelen motor kazasında motor sürücüsü TIR'a çarptı takla attı. Edinilen bilgilere göre Ercan K. idaresindeki plakasız motosiklet, yan yoldan ana yola çıktıpı sırada Bursa istikametinden İzmit istikametine seyir halinde bulunan Cemil A. idaresindeki 41 AAY 211 plakalı tıra çarprı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tır sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı Ercan K., Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı Ercan K'nın hayati tehlikesi bulunmazken tır sürücüsü Cemil A. ise ifadesinin alınması için Değirmendere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA