TIR sürücülerinden İsrail protestosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR sürücülerinden İsrail protestosu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSRAİL'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları TIR sürücüleri tarafından, konvoy yapılarak protesto edildi.

İSRAİL'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları TIR sürücüleri tarafından, konvoy yapılarak protesto edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı konvoya çok sayıda TIR katıldı. TEM Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden TIR'ların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçmelerine polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Kavacık ayrımından Ankara istikametine yönlendirilen TIR'lar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında toplanmalarının ardından dağıldı. Konvoy sebebiyle TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu. 

 


- İstanbul
TIR sürücülerinden İsrail protestosu
TIR sürücülerinden İsrail protestosu
TIR sürücülerinden İsrail protestosu
TIR sürücülerinden İsrail protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cyle Larin Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TIR sürücülerinden İsrail protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 03:23:47. #1.16#

title