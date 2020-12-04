Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu
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Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu

04.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:46
Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da, direksiyon başında olduğu sırada müzik eşliğinde horon oynayan tır sürücüsü o anları sosyal medyada paylaşınca ehliyetine el konuldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tır sürücüsü B.S., direksiyon başında olduğu sırada çalan müzik eşliğinde horon oynadı. B.S. zaman zaman koltuğun üzerine çıkarken, o anları sosyal medyada paylaştı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine B.S.'nin sürücü belgesine tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar el koydu. B.S.'ye ayrıca para cezası kesileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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