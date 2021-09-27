TIR ŞEBEKESİ ÜYELERİ, ARAÇLARI 'TEKER', HASAR KAYDINI 'ÇEREZ' OLARAK ŞİFRELEMİŞ

ADANA (DHA) - ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip piyasaya süren ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, polis takibine yakalanmamak için TIR'ları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelediği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.?nin de bulunduğu biri kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

141,5 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonda, 164 şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 15 şasi numarası, TIR'lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu. Şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen 141 milyon 586 bin TL değerinde 65 araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.

TIR VE HASAR KAYITLARINI ŞİFRELEMİŞLER

Şebeke üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, polisin takibine yakalanmamak için TIR'ları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelediği ortaya çıktı. Ayrıca şebeke liderlerinden M.G.?nin, telefonla aradığı şüphelilerden M.Y.?ye, 'Adana polisi bize de çöktü. Sadece senin TIR'ları değil, bizden geçen tüm araçları alıyorlar. Bir daha beni ararken WhatsApp'tan ara, normalden arama' dediği öğrenildi. M.Y.?nin, 'Şu anda sen normalden aradın' demesi üzerine M.G., 'Çabuk telefonu kapat. Konuşma daha fazla' deyip telefonu kapattığı bildirildi.

KAÇIRMAYA ÇALIŞTIĞI TIR'INI İHBAR ETTİ

Öte yandan operasyonun düzenlendiği gün şebeke üyelerinin kendi aralarında haber leşip, TIR'ları kaçırmaya çalıştıkları da tespit edildi. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra Karaman'da bulunamayan TIR'la ilgili isimsiz bir ihbarın gelmesi üzerine polisin harekete geçtiği, bildirilen otoparkta hurda bir TIR'la karşılaşıldığı öğrenildi. Polisin çalışmasında aracın M.Y.?nin üzerine kayıtlı olduğu, ihbardan 3 saat önce TIR'ın değiştirilmiş halinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı saptandı.

TIR'LARI SUÇ KAYDI BULUNMAYAN KİŞİLERE SATTIRMIŞLAR

Ayrıca şebekenin piyasaya sürdüğü değiştirilmiş TIR'ların, komisyon karşılığı suç kaydı bulunmayan kişilerin üzerine yapıldığı, alım-satım işlemlerinin bu kişiler tarafından gerçekleştirildiği de belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve son bir yıl içinde 140'a yakın TIR alım-satım işlemi yaptığı belirlenen A.G.?nin (21) ifadesinde, 'Ben TIR'ları hiç görmezdim. Araç başına 2 ile 5 bin TL komisyon alıyordum' dediği öğrenildi.