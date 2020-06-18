Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü
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Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Isparta'da tırla motosikletin çapışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü
18.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15

Isparta'da tırla motosikletin çapışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Isparta'ya gitmekte olan Mahmut K. yönetimindeki 42 VR 056 plakalı tır, Eğirdir ilçesi Sarıidris Kasabası mevkiinde yolun sağ tarafında bulunan tali yoldan ana yola çıkan Ahmet A. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet A. olay yerinde hayatını kaybetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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