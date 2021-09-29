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Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı Aynı kavşakta bir hafta arayla iki büyük kaza Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde geçtiğimiz hafta tır faciasının yaşandığı bölgede benzer bir kaza daha meydana geldi.

Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Aynı kavşakta bir hafta arayla iki büyük kaza

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde geçtiğimiz hafta tır faciasının yaşandığı bölgede benzer bir kaza daha meydana geldi. Faciadan dönülen kazada, kavşaktan hızlı bir şekilde geçen tır, minibüs ve otomobile çarparken, olayda biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülküf T., idaresindeki 03 AAU 964 plakalı tır, yokuş yukarı çıktığı esnada önce kavşakta dönmeye çalışan Yasin Yağcı'nın kullandığı 20 BE 726 plakalı minibüse ardından Fatih Kaygısız yönetimindeki 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan tır sürücüsü Zülküf T., ile birlikte diğer araçların sürücüsü Kaygısız ve Yağcı ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Akay'ı ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Akay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, çevre sakinleri ise kazaların meydana geldiği kavşak için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Tır kavşakta minibüs ve otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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