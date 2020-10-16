TIR'ın üstündeki iş makinesinin kopardığı elektrik telleri 6 saatlik çalışmanın ardından onarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TIR'ın üstündeki iş makinesinin kopardığı elektrik telleri 6 saatlik çalışmanın ardından onarıldı

16.10.2020 06:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 06:10
TIR'ın üstündeki iş makinesinin kopardığı elektrik telleri 6 saatlik çalışmanın ardından onarıldı

Beyazıt'ta TIR'ın üzerindeki iş makinesi Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı.

Beyazıt'ta TIR'ın üzerindeki iş makinesi Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı. Tramvay seferleri iki yönlü olarak durdu. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, hat bakım ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kopan elektrik kabloları tamir edildi. 

Olay Fatih, Ordu Caddesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YL 5451 plakalı TIR'ın üzerindeki iş makinesi, Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvayın Laleli, Beyazıt durakları arasındaki geçişi sırasında enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Yaşanan olay sonrası tramvay seferleri her iki yönlü olarak dururken, tramvaydaki yolcular ise tahliye edildi. Olay yerine gelen hat bakım ekipleri kopan elektrik tellerinin tamiri için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. Tramvay hat bakım ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kopan elektrik telleri onarıldı. Yaşanan olay sırasında geçen ve yolda kalan tramvay ise tellerin onarılmasıyla garaja çekildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 


- İstanbul
TIR'ın üstündeki iş makinesinin kopardığı elektrik telleri 6 saatlik çalışmanın ardından onarıldı
TIR'ın üstündeki iş makinesinin kopardığı elektrik telleri 6 saatlik çalışmanın ardından onarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Özgü Namal Yasmin Erbil
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Genç Milli Tarım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIR'ın üstündeki iş makinesinin kopardığı elektrik telleri 6 saatlik çalışmanın ardından onarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 06:39:45. #1.15#
title