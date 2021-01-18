TIR'ın lastikleri yandı
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TIR'ın lastikleri yandı

18.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:42
TIR'ın lastikleri yandı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Sürücü, çekici ile dorseyi ayırırken, itfaiye yangını büyümeden söndürdü.

Arifiye ilçesi D-650 karayolunda bugün saat 12.30 sıralarında Adem Ömürlü yönetimindeki 42 DPE 30 plakalı TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Adem Ömürlü, aracı emniyete çekerek, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Ömürlü'nün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale edildiği sırada ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.


- Sakarya
TIR'ın lastikleri yandı
TIR'ın lastikleri yandı
TIR'ın lastikleri yandı
TIR'ın lastikleri yandı
TIR'ın lastikleri yandı
TIR'ın lastikleri yandı
TIR'ın lastikleri yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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