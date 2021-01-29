TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı
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TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı

29.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:07
TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Konya yolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sabri Bayramoğlu yönetimindeki 27 AAG 238 plakalı beyaz eşya yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Bayramoğlu kazadan yara almadan kurtulurken yolun Konya'ya gidiş yönü yaklaşık 2 saat ulaşımına kapandı. TIR, çekiciyle devrildiği yerden kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.


TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı
TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı
TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı
TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı
TIR'ın devrildiği yol, 2 saat ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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