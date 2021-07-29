TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı

TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, Yaşar Barut'un çevre yoluna çıkış yapmak istediği traktöre, TIR çarptı.

ESKİŞEHİR'de, Yaşar Barut'un çevre yoluna çıkış yapmak istediği traktöre, TIR çarptı. Kazada traktör, iki bölünürken, Barut ise yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Kütahya yolu İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak isteyen Yaşar Barut'un kullandığı 26 E 0565 plakalı römorklu traktöre, Sinan Sönmez yönetimindeki 27 L 8760 plakalı TIR çarptı. Kazada traktör, motor kısmından parçalanarak, ikiye bölünürken, sürücü Barut ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Barut, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Barut'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı
TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı
TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı
TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Prens Harry Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Oğulcan Engin
Spor Muslera Ali Koç Alper Yılmaz Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:51:41. #1.16#

title