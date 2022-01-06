TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra kurtarılamadı - Haberler
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TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra kurtarılamadı

TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletteki Özlem Akar (42), ağır olarak tedaviye alındığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletteki Özlem Akar (42), ağır olarak tedaviye alındığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, pazartesi günü İslahiye- Hassa kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Akar'ın kullandığı 80 ABP 521 plakalı motosiklete, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Özlem ve kızı Hiranur Akar yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te özel hastaneye sevk edilen Özlem Akar, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Özlem Akar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan Özlem Akar'ın ölümüne, eşi ve kızının da yaralanmasına yol açan TIR sürücüsünün tespit edilerek Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.


TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra kurtarılamadı

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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