TIR'ın çarptığı liseli Eren, hayatını kaybetti; başkan çevre yolu istedi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, lise öğrencisi Eren Karabıyık (17), bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken, ışık ihlali yaptığı iddia edilen TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, lise öğrencisi Eren Karabıyık (17), bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken, ışık ihlali yaptığı iddia edilen TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Lüleburgaz D-100 kara yolunun otogar kavşağında meydana geldi. Özel bir kolejde lise son sınıf öğrencisi olan Eren Karabıyık, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçerken, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan E.C.'nin kullandığı 39 ADD 215 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karabıyık, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabıyık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü E.C. ile ilgili soruşturma sürüyor.

'ÇEVRE YOLU BİR AN ÖNCE YATIRIM PROGRAMINA ALINSIN'

Eren Karabıyık'ın kazada hayatını kaybetmesi, kentte büyük üzüntü yarattı. Lüleburgaz Belediyesi bu hafta gerçekleştireceği bütün etkinlikleri erteledi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, bölgede sık sık kazanın meydana geldiğini ve en son Eren Karabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirterek, ilçenin 122 bin merkez nüfusuna sahip olmasına rağmen Trakya'da çevre yolu olmayan tek ilçe olduğunu söyledi. Gerenli, "Şehrimizin içinden geçen D-100 kara yolu bir canımızı daha aramızdan aldı. Çevre yolu yapılması için daha kaç ailenin ocağına ateş düşmesi gerekiyor? Artık Lüleburgaz'ın, Lüleburgaz halkının sabredecek gücü kalmadı. Çevre yolunun bir an önce yatırım planına alınmasını ve kentimize en kısa sürede çevre yolu kazandırılmasını istiyoruz. İlgili bütün kurumlara açık çağrımızdır. Artık kaybedecek bir canımız, bekleyecek bir günümüz dahi yok" diye konuştu.

- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran