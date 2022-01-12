TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 ÖĞRETMEN YARALANDI - Haberler
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TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 ÖĞRETMEN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Gelendost ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı.

ISPARTA (DHA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Gelendost Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Süheyla Tunç'un kullandığı 33 YK 343 plakalı otomobil, Konya yönüne seyir halinde olan Hasan Darı yönetimindeki 33 ADM 542 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Tunç'un yanı sıra, araçtaki Şeyma Çağlar ile Ebilmuhsin Yıldız yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gelendost'taki hastanelere götürüldü. Süheyla Tunç, buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin, Gelendost'a bağlı Balcı köyünde öğretmen oldukları öğrenildi.

TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 ÖĞRETMEN YARALANDI

TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 ÖĞRETMEN YARALANDI

TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 3 ÖĞRETMEN YARALANDI

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