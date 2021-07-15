Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da tıra arkadan çarpan bir otomobil hurdaya döndü.

Çorum'da tıra arkadan çarpan bir otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Emre Ö. yönetimindeki 05 LL 077 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kavşakta 19 TV 454 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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