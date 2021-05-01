Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Haberler | Yerel

Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Samsun'da tır ile çarpışan minibüsün yol kenarında yürüyen karı-kocaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da tır ile çarpışan minibüsün yol kenarında yürüyen karı-kocaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Kavakdibi mevkiinde saat 13.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Kadir P. yönetimindeki 55 C 6158 plakalı minibüsle aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Ömer E.'nin kullandığı 55 AAD 30 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucu yoldan çıkan 55 C 6158 plakalı minibüs yol kenarındaki kaldırımda yürüyen karı-koca Yaşar ve Aynur E.'ye çarptı. Kaza sonucu Yaşar B. savrularak 55 AAD 30 plakalı tırın altında kalırken, diğer yaralı Aynur E. İse kaldırım kenarındaki tali yola savruldu. Tırın altında kalan Yaşar E., Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Tır ile çarpışan minibüs yol kenarındaki karı-kocaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER

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