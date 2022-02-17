TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Suriye uyruklu aileden 2 yaşındaki Alaa Yabroudi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı,Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ziad Yabroudi yönetimindeki 34 EKS 800 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur D.'nin kullandığı 22 ABC 827 TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan hafif ticari araçtaki sürücü Ziad Yabroudi, Bassam Yabroudi, Ruba Aşuri yaralandı, Alaa Yabroudi ise hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma, TIR sürücüsü Uğur D.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.