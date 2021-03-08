TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

08.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:30
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın şoförü S.A., yaralandı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın şoförü S.A., yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 42 GP 333 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.


TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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