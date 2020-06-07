TIR devrildi; baba öldü, oğlu yaralı
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TIR devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

RİZE'nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü İbrahim Karaca (49) hayatını kaybetti, oğlu Sergen (21), yaralandı,Kaza, öğle saatlerinde Sivrikaya köyü Çığ Tüneli mevkisinde meydana geldi.

TIR devrildi; baba öldü, oğlu yaralı
07.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:50

RİZE'nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü İbrahim Karaca (49) hayatını kaybetti, oğlu Sergen (21), yaralandı,

Kaza, öğle saatlerinde Sivrikaya köyü Çığ Tüneli mevkisinde meydana geldi. Kuru çay taşıyan İbrahim Karaca idaresindeki 76 DE 713 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü İbrahim ve oğlu Sergen Karaca, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İbrahim Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Sergen Karaca, ambulansla İkizdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sergen Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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