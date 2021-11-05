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Tır'da kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tır'da kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından bir tırda yapılan aramada, 127 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 30 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından bir tırda yapılan aramada, 127 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 30 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM suçu ile ilgili mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Elazığ yolu uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada çeşitli modellerde toplam 127 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 30 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

Bu arada, başka bir olayda da gümrük kaçağı kanun dışı içerikli ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine 3 işyerinde yapılan aramada toplam 2 bin 245 adet yasa dışı ürün ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Tır'da kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

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