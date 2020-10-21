TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu
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TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu

21.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:24
TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan konteyner yüklü TIR, bariyerlere devrildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan konteyner yüklü TIR, bariyerlere devrildi. Kaza nedeniyle D-130 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde D-130 kar yolu Kullar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ramazan Altınsoy yönetimindeki 41 YY 840 plakalı konteyner yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metre boyunca yol kenarında bulunan bariyerlere sürterek ilerleyen TIR, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücü Ramazan Altınsoy'u araçtan çıkardı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu
TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu
TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu
TIR bariyerlere devrildi, D-130'da uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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