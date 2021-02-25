TIR, bakkal dükkanına çarptı
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TIR, bakkal dükkanına çarptı

25.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:14
TIR, bakkal dükkanına çarptı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki bakkal dükkanına çarptı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Ahşaptan yapılan dükkan, darmadağın oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. 34 DEK 450 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Ahşap yapı darmadağın olurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bölge trafik ekipleri olay yerine gelerek tutanak tuttu. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Dükkanın sahibi Mehmet Sabri Taşdemir ekmek teknesinin yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Taşdemir, zararının karşılanması için nakliye şirketinden ve sürücüden şikayetçi oldu.


TIR, bakkal dükkanına çarptı
TIR, bakkal dükkanına çarptı
TIR, bakkal dükkanına çarptı
TIR, bakkal dükkanına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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