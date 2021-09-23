TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

KAYSERİ'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Dikme-Kapuzbaşı yol ayrımında meydana geldi. Cuma Ali Akarsu'nun (44) kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Sultan Avşar, Emine Adıgüzel, Fatma Sarı ve Şifa Avşar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibince yaralılar, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın çalışmasının ardından kazada ölen Cuma Ali Akarsu, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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