TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Başaran (38) hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı, İpsala-Keşan kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Mustafa Başaran'ın kullandığı 22 AAS 536 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada, İpsala Sınır Kapısı kuyruğunda bekleyen Makedonya plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.