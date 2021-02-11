TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

11.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:40
TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİÇorum'un Osmancık ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan Adem Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan Adem Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken Adem Bakır'ın kaza yerinde hayatını kaybeden Şehide Bakır'ın eşi olduğu öğrenildi. Otomobildeki çiftin çocukları Mahmut Bakır'ın tedavisi ise sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ULUSOY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:40:40. #1.14#
title