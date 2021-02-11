TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı (2)
11.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:40
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİÇorum'un Osmancık ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan Adem Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Çorum'un Osmancık ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan Adem Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken Adem Bakır'ın kaza yerinde hayatını kaybeden Şehide Bakır'ın eşi olduğu öğrenildi. Otomobildeki çiftin çocukları Mahmut Bakır'ın tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ULUSOY