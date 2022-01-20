Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor - Haberler
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Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının tipiye dönüşmesi, yollarda görüş mesafesini düşürdü.

Kars- Ardahan karayolunda tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlü yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 81 köy yolundan 54'ünü ulaşıma açtı.

Kapalı olan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

Ardahan, Kars, kar, Güncel, Haber

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