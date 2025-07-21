Tıp taban puanları 2025 kaç, Tıp kaçla kapattı, Tıp sıralaması geçen yıl kaçtı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecinde bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok merak edilen bölümlerden biri olan Tıp için 2025 taban puanları, sıralamalar ve geçen yılın verileri gündemde.

TIP BÖLÜMÜ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Tıp bölümü, 6 yıllık eğitim süresi olan ve mezunlarına "Tıp Doktoru" unvanı kazandıran bir lisans programıdır. Bölümün temel amacı, sağlık sorunlarına bilimsel çözümler üretebilen, hasta bakımında yetkin ve etik değerlere bağlı hekimler yetiştirmektir.

TIP EĞİTİMİNDE YER ALAN DERSLER

Tıp öğrencileri, 6 yıllık eğitimleri boyunca teorik ve pratik derslerle mesleki becerilerini geliştirir. Başlıca ders kurulları şunlardır:

• Hücre Ders Kurulu

• Gelişim ve Kan Dokusu

• Dahili Tıp Bilimleri

• Cerrahi Tıp Bilimleri

• Dolaşım ve Solunum Sistemi

• Endokrin Sistem ve Metabolizma

• Kas-İskelet Sistemi

• İç Hastalıkları ve Acil Tıp

2025 TIP TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin Tıp fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları netleşecek. Geçen yıl (2024) en yüksek taban puanı 542,15 ile Hacettepe Üniversitesi'ne aitti, ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Üniversitesi geliyordu. Devlet üniversitelerinde Tıp bölümünü kazanmak için genellikle ilk 15-20 bin sıralama, vakıf üniversitelerinde ise ilk 40-50 bin sıralama gerekiyor.

2024 YILI TIP BÖLÜMÜ KAPANMA VERİLERİ

• En yüksek puanlı devlet üniversitesi: Hacettepe Üniversitesi (542,15)

• En düşük puanlı devlet üniversitesi: Daha az talep gören bazı bölgelerde ~490-500 puan aralığı

• Vakıf üniversiteleri: 450-480 puan ve üzeri

2025-YKS TERCİH TAKVİMİ

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-YKS tercihlerinin, sonuçların açıklandığı 22 Temmuz'u takip eden hafta (Ağustos başı) başlaması bekleniyor. 2024'te tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arasında alınmıştı.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, tercih kılavuzunu genellikle sonuçların açıklanmasından sonra yayımlar. 2025 için kılavuzun Temmuz sonu gibi erişime açılması öngörülüyor.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• 24 tercih hakkınız var, puan ve sıralamanıza uygun alternatifleri listeye ekleyin.

• Üniversitelerin kontenjan, burs ve yerleşim bilgilerini kontrol edin.

• ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercihlerinizi zamanında tamamlayın.

Sonuç olarak, Tıp fakültesi hedefleyen adayların puan ve sıralamaları yakından takip etmesi, tercih stratejisini buna göre oluşturması kritik önem taşıyor.

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