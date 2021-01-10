Tıp öğrencisi, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesini hastane duvarına resmetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Ölmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının mücadelesini, hastane duvarına çizdiği resimle anlattı.

Hobi olarak resimle uğraşan Fatih Ölmez, uygulamalı eğitimlerini aldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi A Blok'un giriş duvarına, hastane yönetiminin de izniyle resim çizdi.

Ölmez, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda sağlık çalışanlarını "süper kahraman" olarak duvara resmetti.

Resmin tamamlanmasının ardından bazı hastane çalışanları, Ölmez'i çalışması dolayısıyla tebrik etti.

Fatih Ölmez, ikizi ile ablasının da hemşire olduğunu, salgın sürecinde ailecek yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlamasından itibaren tüm sağlık camiasının canla başla çalıştığını aktaran Ölmez, şöyle konuştu:

"Normalde de resim çizmeyi seven biriyim. Sağlıkçıların morale ihtiyacı olduğunu düşündüm çünkü bu Kovid-19 süreci yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Bu süreçte sağlık çalışanları büyük bir özveriyle çalışıyor. Herkes yorucu bir süreç geçirdi, ailelerinden de uzak kaldılar. En azından giriş kapısına küçük bir tebessüm olması adına böyle bir şey çizdim. Çizim yaparken zaten çok mutlu oluyorum fakat böyle anlamlı bir şeyi çizdiğim için daha da çok mutlu oldum. "

Hedefinin plastik cerrahi alanında ilerlemek olduğunu aktaran Ölmez, insanlara faydalı olmanın kendisini çok motive ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol