TİP lideri Erkan Baş neye uğradığını şaşırdı! Tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, kitabını imzalamak üzere okuyucuları ile buluştu. Bu sırada yanına yaklaşan bir genç "Siz Neden HDP'yi destekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Erkan Baş'ın "Ben size şunu tavsiye ediyorum. Hayata biraz daha geniş pencereyle bakabilirsiniz" ifadesine "Geniş bir pencere, teröristler ile beraber olmak demek mi?" sorusuyla karşılık veren şahıs, "Geniş bir pencere, bütün insanların özgürce kardeşçe yaşaması demek" yanıtını aldı.

TARIŞMANIN SONUNDA BİR ANDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde kameraya alınması hakkında Erkan Baş, "Çekebilirsin ama şu an benim yaşam alanıma müdahale ediyorsun? Çekmeden önce kibar bir insan sorar" ifadelerini kullandı.

Şahsın çektiği görüntülerin son saniyelerinde bir anda bağırması dikkat çekti.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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